In Calabria da domani ci saranno bar aperti con il tavolino esterno

E’ quanto previsto da un’ordinanza per la fase 2 firmata dalla governatrice, Jole Santelli

Secondo l’ordinanza, queste stesse attività “possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano le misure minime ‘anti-contagio’ e ferma restando la normativa di settore”.”Ho appena firmato un’ordinanza – afferma Santelli – per la fase 2 di ripartenza. Misure nuove, al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale; tutte parlano il linguaggio della fiducia. Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la Regione ponga in loro fiducia.