In Calabria 795 positivi

Eseguiti 11.537 tamponi di cui negativi 10.742

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 57 in reparto, 7 in rianimazione, 73 in isolamento domiciliare, 12 guariti e 20 deceduti; Cosenza: 53 in reparto, 2 in rianimazione, 151 in isolamento domiciliare, 6 guariti e 16 deceduti; Reggio Calabria: 35 in reparto, 4 in rianimazione; 173 in isolamento domiciliare, 14 guariti e 11 deceduti; Vibo Valentia: 7 in reparto, 47 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 5 deceduti; Crotone: 22 in reparto, 75 in isolamento domiciliare e 4 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 8534, così distribuiti: Cosenza (2546), Crotone (1368), Catanzaro (1269), Vibo Valentia (529) e Reggio Calabria (2822)