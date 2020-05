In Calabria 1.112 positivi

Lo riferisce il bollettino della Regione che su 35.101 tamponi eseguiti rileva che 33.989 sono risultati negativi

Stabile il numero delle vittime:86.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro:47 in reparto, 2 in rianimazione, 66 in isolamento domiciliare, 69 guariti e 31 deceduti; Cosenza: 27 in reparto, 298 in isolamento domiciliare, 103 guariti e 28 deceduti; Reggio Calabria: 22 in reparto, uno in rianimazione, 141 in isolamento domiciliare, 73 guariti e 16 deceduti; Crotone: 9 in reparto, 58 in isolamento domiciliare, 40 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 56 in isolamento domiciliare, 14 guariti e 5 deceduti.