Immigrazione clandestina: due rimozioni scortate e sette ordini di espulsione

Latina, 12 marzo 2025 – La Polizia di Stato di Latina continua i loro sforzi per combattere l’immigrazione clandestina e la residenza illegale all’interno del territorio nazionale.

Nei giorni scorsi sono stati emessi sette cittadini stranieri illegalmente presenti nella provincia. Gli ordini, emessi dal commissario di polizia, richiedono loro di lasciare il paese entro sette giorni. Gli individui sono stati identificati durante le operazioni di controllo territoriale di routine.

A Fondi, gli agenti di polizia del distretto locale hanno arrestato un cittadino del Bangladesh a loro noto per aver commesso più reati di proprietà nella zona. A seguito della notifica all’Ufficio per l’immigrazione, sono state avviate le procedure per il suo rimpatrio in Bangladesh. Queste procedure si sono concluse questa mattina quando è stato scortato dagli agenti del Quartier Generale della Polizia di Latina all’aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato.

Ieri un altro cittadino straniero del Gambia, residente anche illegalmente nel paese, è stato portato al Centro di Detenzione del Rimpatrio (CPR) di Potenza. Le procedure saranno ora avviate per il suo rimpatrio nel suo paese d’origine.

Il cittadino del Gambia, nato nel 1990, aveva una storia di comportamento illecito, compresi i più documenti della polizia e i precedenti per possesso e traffico di droga, furto e resistenza e aggressione a un pubblico ufficiale. La sua presenza nel paese non è mai stata legalizzata, ed è stato considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza.

A causa della sua percezione di pericolosità sociale, le procedure di detenzione sono state avviate presso il CPR, facilitando il suo eventuale rimpatrio nel suo paese di origine.

Questi risultati sono dovuti al continuo impegno della Polizia di Stato Latina, con personale costantemente impegnato sia attraverso le attività dell’Ufficio Immigrazione sia attraverso operazioni di controllo territoriale straordinarie, che vengono svolte in collaborazione con altre forze di polizia. Queste operazioni mirano anche a contrastare la presenza illegale di cittadini stranieri all’interno del territorio nazionale.