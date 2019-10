Imam picchiava bambini: non risponde al gip

L’imam indagato perché picchiava i bambini durante la scuola coranica si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Hossein Shahadat, il 23enne insegnante di Corano per i bambini di una moschea a Padova, arrestato martedì con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei piccoli ai quali insegnava la religione musulmana. Gli avvocati dell’uomo hanno chiesto l’attenuazione della misura dagli arresti alla detenzione domiciliare; il giudice per le indagini preliminari Margherita Brunello scioglierà la riserva entro qualche giorno.

Intanto la Digos ha sentito i ragazzini vittime delle violenze con il sostegno delle psicologhe. L’obiettivo è consolidare le prove a carico del bengalese, dato che le accuse che gli sono mosse si basano al momento sui video girati dalla polizia all’interno della scuola coranica.