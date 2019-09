Ilva, corteo cassintegrati martedì 24 settembre 2019

E’ fissato per martedì prossimo alle ore 9.30 in piazza De Ferrari a Genova il presidio dei lavoratori Ilva in cassa integrazione. Nei primi giorni di settembre Fim, Fiom e Uilm hanno inviato al Governo una richiesta d’incontro in merito alla scadenza dei lavori di pubblica utilità prevista il prossimo 30 settembre.

«A oggi – spiegano i sindacati in una nota – non è arrivata alcuna convocazione con il serio rischio che, se il Governo non mantenesse la copertura di questa parte di reddito per i lavoratori, i dipendenti Ilva si ritroverebbero dal primo ottobre con una decurtazione del reddito inaccettabile».

Per sollecitare l’intervento della Regione nel corso della mattinata i lavoratori si recheranno in corteo da piazza De Ferrari sino al Consiglio Regionale.