Ilary Blasi pronta a portare in Tribunale una Lista di presunte amanti di Francesco Totti!

Continua la battaglia legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Che il loro non sarebbe stato un divorzio semplice era chiaro sin da subito, dal momento che i due si sono lasciati in modo terribile, sotto gli occhi di tutti, e l’ex capitano-giallorosso è venuto immediatamente allo scoperto con la nuova compagna Noemi Bocchi. Ora, mentre Totti porta a testimonianza la versione dei fatti di Cristiano Iovino, sembra che Ilary sia pronta a sfoderare una lunghissima lista di presunte amanti dell’ex marito.

Ilary Blasi pronta ad incastrare Francesco Totti, cosa succede

Sembra che la causa di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sarà molto più complessa e ricca di colpi di scena del previsto. Mentre l’ex capitano-giallorosso punta ad uno sconto sull’assegno da girare mensilmente all’ex moglie, lei è pronta a dimostrare che a tradire per primo è stato lo sportivo e che la relazione con Noemi Bocchi, attuale compagna, è iniziata molto prima di quanto riportato dalla sua versione ufficiale. Del resto era chiaro che Blasi fosse pronta a prendersi la sua vendetta tra l’uscita del documentario “Unica” su Netflix e del libro “Che Stupida”, entrambi dedicati proprio alla fine del matrimonio con Totti.

Lui non è da meno e, stando alla ricostruzione di Repubblica, avrebbe voluto a tutti i costi Cristiano Iovino al banco dei testimoni, notizia confermata per altro anche da Ilary nel corso dell’ultima intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo. Ricordiamo che Cristiano è il noto “ragazzo del caffè”, che ha completamente contraddetto la versione dei fatti di Ilary, dichiarando di aver avuto con lei una relazione intima sebbene non assidua. La presentatrice rimane sulla sua linea e prepara una contromossa clamorosa, ovvero portare in Tribunale una lunga lista di presunte amanti di Totti, che sarebbero pronte a testimoniare di aver avuto un flirt con lo sportivo durante il matrimonio.

Una contromossa che metterebbe totalmente a tacere la linea di Totti, ovvero di dimostrare che il matrimonio sarebbe naufragato dopo il tradimento della moglie con Iovino, dal momento che potrebbe essere dimostrato che quello infedele è sempre stato solo e soltanto lui. Insomma, prepariamoci a nuovi succulenti sviluppi di questa vicenda. Ilary, nel frattempo, lascia il timone de “L’Isola dei Famosi” a Vladimir Luxuria e conquista “Battiti Live” in estate, continuando a rimanere un volto di Mediaset.