Ilaria Salis a Budapest: Violazioni delle Norme Comunitarie e Appello di Fiorello per la Liberazione

Antonio Tajani Condanna il Trattamento a Budapest: “Violazione delle Norme Comunitarie”

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso forte dissenso per il trattamento subito da Ilaria Salis a Budapest, definendolo una “violazione delle norme comunitarie”. L’ambasciatore italiano è stato inviato in Ungheria per protestare contro questa condotta inaccettabile.

Proteste e Richieste di Arresti Domiciliari

Tajani ha dichiarato in un’intervista a “Radio anch’io” su Radio Rai1: “Vogliamo sapere per quali motivi non vengono rispettate alcune regole fondamentali sul trattamento dei detenuti”. Ha anche affermato di aver già parlato con il ministro degli esteri ungherese, sollecitando il rispetto delle regole e annunciando che l’ambasciatore italiano si recherà al ministero per protestare.

Impegno del Governo Italiano per il Ritorno di Ilaria

Il ministro della Giustizia sta seguendo il caso attentamente, lavorando per ottenere gli arresti domiciliari per Ilaria Salis. Tajani ha assicurato che il governo italiano è determinato a far rispettare le regole, indipendentemente dalle circostanze.

Appello di Fiorello per la Liberazione di Ilaria

“Vogliamo l’Attivista Libera”

Fiorello, durante la puntata di ‘VivaRai2!’, ha sollevato il caso di Ilaria Salis, affermando che è detenuta da un anno in Ungheria senza motivo. Ha esortato Tajani a intervenire e portare a casa l’attivista, sottolineando che è in carcere da un anno senza aver commesso alcun reato.

Alessandra Moretti del Pd Chiede un Intervento Deciso

Silenzio Incomprensibile del Governo Italiano

Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, ha criticato il silenzio del governo italiano sulla vicenda, definendolo incomprensibile. Ha dichiarato: “Meloni si attivi presso Orbàn per liberare Ilaria Salis e dimostri che tutti gli italiani vanno tutelati”.

Il Papa di Ilaria Salis Rivela l’Inazione dell’Ambasciata

“L’Ambasciata Sapeva di Mia Figlia in Catene”

Il padre di Ilaria Salis, Roberto Salis, ha rivelato che l’Ambasciata italiana era a conoscenza del trattamento subito da sua figlia ma non ha preso alcuna azione. Ha dichiarato: “Oggi incontriamo l’ambasciatore. Mi aspetto delle azioni, abbiamo fatto tante chiacchiere. Questa è la prima volta che ho il piacere di parlare con l’ambasciatore”.

Azione del Movimento 5 Stelle e Appello all’UE

Pignedoli (M5S): “Interrogazione alla Commissione, l’UE Intervenga”

Sabrina Pignedoli, europarlamentare del movimento 5 stelle, ha annunciato che il movimento presenterà un’interrogazione alla commissione europea, chiedendo un intervento urgente per garantire il rispetto dei diritti fondamentali di Ilaria Salis.