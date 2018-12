Il Trieste Convention Center sarà il più grande del Nord Est

Nella primavera del 2020 sarà pronto il Trieste Convention Center, che sarà il più grande centro congressi del Nord Est e ospiterà Esof2020.

Sono ufficialmente iniziati i lavori di realizzazione del Trieste Convention Center, che sarà pronto entro il 2020 e diventerà ufficialmente il più grande centro congressi del Nord Est. due giorni fa si è tenuta la cerimonia della posa della prima pietra, che dà il via alla ristrutturazione dei 65 ettari del Porto Vecchio, fino ad ora inutilizzati, che diventeranno il terreno del nuovo centro congressi. I lavori saranno terminati entro la primavera del 2020, quando Trieste diventerà la capitale della scienza. Dal 4 al 10 luglio 2020, infatti, la città ospiterà Esof2020, la più rilevante manifestazione europea incentrata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica.

Il Centro congressi mira ad ospitare molti altri eventi nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di diventale un volano economico e occupazionale della regione. sarà una struttura all’avanguardia che andrà a sostituire i magazzini 27 e 28, che saranno ampliati e ristrutturati. Il Trieste Convention Center affaccerà sul mare e si estenderà per una superficie complessiva di 90.000 metri cubi, di cui 5.000 metri quadrati di area espositiva. Ci saranno 5 sale conferenza, la più grande da oltre 400 posti, una da 270 posti, una da un centinaio di posti e due da 56. Vi sarà poi un Auditorium da più di 1800 posti. Il Trieste Convention Center (TCC) “ospiterà almeno 10 congressi ed eventi internazionali ed altre manifestazioni per un totale complessivo di oltre 50.000 presenze all’anno e una ricaduta sul territorio stimata in 40 milioni di euro”.