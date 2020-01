Il tribunale Napoli Nord è in carenza di magistrati.

Pg Riello: Situazione scandalosa.

Almeno 16 in meno rispetto ad un organico già sottodimensionato, secondo de Carolis di Prossedi. “É addirittura scandalosa – ha detto il procuratore generale presso la Corte d’Appello, Luigi Riello – la situazione del Tribunale di Napoli Nord in un’area a forte densità criminale”. Il numero di reati in provincia di Napoli diminuisce complessivamente, anche per quello che riguarda i minori (-14%), “ma preoccupano le collusioni tra quella parte di società civile che ufficialmente condanna la criminalità organizzata, ma fa affari con essa”.