Il sito del Comune di Pavia vince il premio “Eccellenza Web 2019”

Una valutazione su qualità dei contenuti, ottimizzazione del sito e accessibilità da parte di Siteimprove Italia ha assegnato al sito del Comune di Pavia un punteggio di 86,4/100.

Dopo il completo restyling del Sito Web in conformità alle regole di Design per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni effettuato lo scorso anno, e l’integrazione con lo sportello telematico per l’erogazione dei servizi online, il sito del comune di Pavia raggiunge un altro importante obiettivo: vince il premio Eccellenza Web dell’Anno con un punteggio pari a 86,4/100. Il premio, messo in palio da Siteimprove Italia, azienda leader nell’ottimizzazione dei siti web, intende premiare quei siti in grado di raggiungere un DCI score uguale o maggiore a 85 punti.

Ma, cos’è il DCI (Digital Certainty Index) score? È un indice che monitora le prestazioni del sito web basandosi su tre principali categoria qualitative: qualità dei contenuti, ottimizzazione del sito per i motori di ricerca e accessibilità alla navigazione per i soggetti disabili. Ricevere questo premio è un particolare motivo di orgoglio perché viene premiato l’impegno rivolto al miglioramento qualitativo del sito Web www.comune.pv.it misurato attraverso dati incontrovertibili.

Fra i premiati oltre al Comune di Pavia troviamo anche:

Aeroporto di Bologna

Sara Assicurazioni

Città Metropolitana di Genova

Ferrovie dello Stato

Comune di Albano Laziale.

Il premio “Eccellenza Web 2019” arriva poche settimane dopo un altro riconoscimento dato al Comune, questa volta per quanto riguarda i canali “social” di Palazzo Mezzabarba (facebook, twitter e youtube): l’indagine sulle città e i social media che ogni anno FPA cura in occasione di ICity Rank – la classifica delle città intelligenti – ha visto Pavia piazzarsi 16° a livello nazionale su 107 Comuni capoluogo ed ha preso in considerazione alcuni elementi di valutazione: