Il Sindaco di Matera parteciperà alla marcia per Liliana Segre

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, parteciperà domani a Milano, alle 17.30, alla marcia per Liliana Segre. Alla manifestazione “L’odio non ha futuro” è attesa la presenza di 600 Sindaci italiani che sfileranno in Galleria, luogo simbolo del capoluogo lombardo. “Non ci saranno bandiere né simboli di partito – spiega de Ruggieri -. I Sindaci indosseranno la fascia tricolore e testimonieranno la solidarietà delle proprie comunità alla senatrice a vita Liliana Segre per le inqualificabili minacce ricevute”. La Segre attenderà il corteo che si snoderà lungo la Galleria Vittorio Emanuele e sarà l’unica a parlare dal palco allestito in piazza della Scala. Il Sindaco di Matera aveva inviato nei giorni scorsi alla senatrice a vita una lettera con cui le annunciava la volontà della città di conferirle la cittadinanza onoraria.