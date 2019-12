Il Sindaco di Matera a Milano per manifestare solidarietà alla Senatrice Segre: le foto

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha partecipato ieri a Milano, alla manifestazione “L’odio non ha futuro” organizzata dall’Anci per far sentire la vicinanza e la solidarietà dei Comuni alla Senatrice Liliana Segre, oggetto di minacce e insulti razzisti.

“In un momento – ha detto de Ruggieri- in cui sembra riesplodere un sentimento di intolleranza e di odio, Matera città della Pace non può che essere al fianco della Senatrice Segre. Il suo esempio e la sua testimonianza rappresentano un faro che deve illuminare il Paese. La nostra comunità sarebbe onorata di poter conferire la cittadinanza onoraria ad una persona che incarna valori universali di civiltà e di umanesimo. Matera, Capitale europea della Cultura si riconosce in questi valori da sempre. La partecipazione a questa iniziativa è quindi coerente con la storia della nostra città ed è un atto di vicinanza e nel contempo di condanna per chi diffonde odio e semina barbarie nel dibattito politico e nella vita sociale spesso nascondendosi dietro ad una tastiera”.