Il servizio WhatsApp diventa obsoleto dal 1° Gennaio per certi cellulari

Gli utenti di WhatsApp potrebbero non essere in grado di inviare messaggi dopo la mezzanotte di Capodanno. Gli utenti di alcuni modelli di iPhone e Android dovranno adottare misure per assicurarsi di poter inviare messaggi di “Felice Anno Nuovo” dopo mezzanotte. Il popolare servizio di messaggistica smetterà di funzionare su particolari modelli precedenti a meno che non aggiornino il loro ultimo sistema operativo Apple. Altrimenti WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni telefoni dal 1 ° gennaio, riporta Birmingham Live. L’app di messaggistica non sarà più supportata da alcuni modelli di smartphone che non eseguono i sistemi operativi iOS 9 o Android 4.0.3, a partire da gennaio 2021. Ciò include principalmente l’iPhone 4 e tutti i modelli precedenti.Se hai iPhone, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 e iPhone 6S, tutto ciò che devi fare per ottenere WhatsApp è aggiornare il tuo software a iOS 9. Se si dispone di uno dei telefoni interessati e non si desidera perdere le chat, si consiglia di eseguire il backup dei messaggi di WhatsApp in modo che non vadano perse. Per fare ciò, apri la chat che desideri salvare e fai clic su “Informazioni sul gruppo”. Dovrai quindi fare clic su “Esporta chat” e ti verrà data la possibilità di scaricare la chat. La notizia è emersa solo un mese dopo che è stato rivelato che un nuovo servizio utile era in arrivo sulla popolare app di messaggistica. WhatsApp sta introducendo un’opzione di “scomparsa dei messaggi” che cancellerà le chat dal telefono del mittente e del destinatario dopo sette giorni. L’app di proprietà di Facebook, che ha due miliardi di utenti in tutto il mondo, , afferma che l’impostazione aiuterà a mantenere private le chat.