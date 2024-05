Il ritorno della gara ciclistica a Nocera Umbra (PG)

Dopo un anno di stop torna la GF delle Sorgenti

Edizione numero 11, il prossimo 16 giugno, per la Granfondo delle Sorgenti, la prova di Nocera Umbra (PG) inserita nei circuiti Umbria Marathon Mtb e Italian Supersix Race. E’ un gradito ritorno in calendario dopo la cancellazione dello scorso anno che aveva lasciato un grande vuoto non solo negli appassionati locali.

La gara propone due tracciati. Quello principale misura 44 km per 1.650 metri di dislivello con le ascese al Monte Alago (999 metri slm) e Colle Croce (880 metri) prima di ridiscendere dolcemente verso Nocera Umbra. Il medio è di 26 km per 950 metri. Tracciato dove la storia insegna che si crea una notevole selezione come avvenne anche nell’ultima edizione, nel 2022, quando a vincere furono Emiliano Dominici e Daniela Stefanelli. Insieme alla prova di Granfondo è previsto anche, come per tutte le gare umbre, l’appuntamento di cross country per Esordienti e Allievi, che nella particolare occasione assegnerà i titoli regionali per ogni categoria.

Epicentro della corsa sarà Piazza Umberto I°, da dove verrà data la partenza alle ore 10:00 e dove saranno posizionati tutti i servizi pre e post gara. Iscrizioni già aperte e anzi arrivate in maniera copiosa alla sede del comitato organizzatore. L’importo è di 30 euro con chiusura il 14 giugno. Sarà per molti l’occasione per riabbracciare le bellezze di Nocera Umbra ricostruita dopo il terremoto del 1997, a cominciare dal Campanaccio che domina la città e che venne quasi completamente distrutto.

Per informazioni: Bikers Nocera Umbra, https://www.bikersnoceraumbra.it/