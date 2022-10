Il punto di Legambiente: Italia in forte ritardo nella pianificazione e gestione forestale sostenibile e nella valorizzazione delle filiere forestali made in Italy.

Solo il 18% del territorio forestale è sottoposto a pianificazione, appena il 9% dispone della certificazione. Italia tra i maggiori importatori di legname e semilavorati: oltre l’80% del fabbisogno nazionale proviene dall’estero.

Le proposte di Legambiente al neo-governo: accelerare l’attuazione della Strategia nazionale forestale, rendere obbligatoria la pianificazione e non concedere deroghe alle Regioni inadempienti, promuovere Cluster Legno Nazionale per valorizzare le filiere made in Italy, inserire le foreste nelle strategie per la decarbonizzazione.

L’Italia è in forte ritardo nella pianificazione e gestione forestale e nella valorizzazione delle filiere forestali del made in Italy. Nonostante il nostro Paese vanti una superficie boscata pari al 36,7% del territorio nazionale e un sistema di tutela tra i più stringenti in Europa, solo il 18% delle foreste italiane è sottoposto a pianificazione (regionale o locale), mentre la certificazione forestale interessa appena il 9% dei nostri boschi[1]. Preoccupa, inoltre, la forte dipendenza per l’approvvigionamento di legname e semilavorati dall’estero, da cui l’Italia importa oltre l’80% del suo fabbisogno: un commercio che non ha eguali in Europa, con un impatto ecologico ed emissioni in altri Paesi, e che a livello globale è al centro di traffici illegali e deforestazione con un fatturato inferiore solo al traffico di stupefacenti.

È quanto denuncia Legambiente che oggi, in occasione del V Forum nazionale “La Bioeconomia delle Foreste. Conservare, ricostruire, rigenerare”, fa il punto sul patrimonio boschivo italiano indicando nel suo ultimo report le principali azioni da mettere in campo per una gestione forestale sostenibile, a quattro anni dalla tempesta Vaia che nel 2018 distrusse 41 mila ettari di boschi e schiantò a terra 8,7 milioni di mc di legname nel Nord Est del Paese.

La mancata pianificazione e gestione forestale sostenibile, l’illegalità riscontrata nella filiera legno-energia, ma anche la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento della risorsa – che rischia di aggravare la deforestazione su scala globale – incidono pesantemente sui ritardi accumulati dall’Italia per raggiungere gli obiettivi su clima e biodiversità al 2030. Per colmare questi ritardi, secondo l’associazione ambientalista è necessario agire subito, accelerando in primis nell’applicazione della Strategia nazionale forestale, promuovendo la nascita di un Cluster Legno Nazionale per rafforzare il Made in Italy e aumentando la produzione interna di prodotti forestali di qualità per ridurre la dipendenza dall’estero e contribuire in tal modo alla decarbonizzazione. Le foreste sono un patrimonio ambientale che potrebbe giocare un ruolo diverso nel comparto del legno arredo, seconda manifattura del Paese la cui filiera del riciclo post-consumo vale oggi circa due miliardi di euro e oltre 11 mila posti di lavoro.

Un patrimonio da non disperdere ma da valorizzare soprattutto in termini di bioeconomia, del quale si è discusso a oggi a Palazzo Falletti a Roma, nell’evento trasmesso in diretta streaming sui canali YouTube e LinkedIn di Legambiente e sul sito de La Nuova Ecologia, con esperti del settore, rappresentanti politici e istituzionali, del mondo aziendale e delle aree protette.

"Lo scorso marzo è stata approvata la Strategia forestale nazionale che è il fondamento su cui imprimere una svolta per gestire in maniera sostenibile il nostro patrimonio boschivo. Un patrimonio che non è soltanto il principale serbatoio naturale di carbonio di cui disponiamo, ma anche generatore di un valore sociale ed economico da capitalizzare tramite una pianificazione adeguata – dichiara

