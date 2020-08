Il PSG si avvicina a Cristiano Ronaldo: trattativa complicata con un ingaggio da capogiro, ma tutto può succedere

Secondo quanto ricostruito dal sito francese Foot Mercato, il PSG sta lavorando all’acquisto di Cristiano Ronaldo dalla Juventus.

La Juventus acquistò Cristiano Ronaldo nel 2018 per 100 milioni di euro più altri 12 di commissioni. È quindi probabile che se mai i bianconeri dovessero aprire alla possibilità di cedere il portoghese, possano fissare un prezzo molto vicino a quanto speso due estati fa.

Come detto si tratta di una trattativa complicata, resa ancora più difficile dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Juventus Andrea Agnelli al termine della sfida con il Lione in cui ha confermato che Cristiano Ronaldo sarà un giocatore della Juventus anche nella stagione 2020/2021. Foot Mercato, però, sottolinea come fu proprio CR7 a spingere per la sua cessione ai tempi del Real Madrid e che l’insoddisfazione maturata in questi mesi abbia convinto lo stesso Cristiano Ronaldo a dare mandato al suo agente di contattare altre squadre.