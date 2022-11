Il presidente Marco Vincenzi ha firmato il decreto di scioglimento del Consiglio regionale

Elezioni regionali entro tre mesi a partire da oggi. Sarà il vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, a firmare il relativo decreto di indizione.

12/11/2022

Il presidente Marco Vincenzi oggi ha firmato il decreto di scioglimento del Consiglio regionale del Lazio, dopo aver preso atto delle dimissioni del presidente della Regione Nicola Zingaretti, come prevede lo Statuto. A partire da oggi, quindi, decorrono i tre mesi per indire le elezioni regionali, come previsto all’articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2. Sarà il vicepresidente della Regione, Daniele Leodori (sentito il presidente del Consiglio regionale), a firmare il decreto che fisserà la data delle elezioni e il decreto per la ripartizione dei seggi nelle cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il Lazio.

La Giunta dimissionaria, presieduta dallo stesso Daniele Leodori, svolgerà le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo presidente eletto, mentre i consiglieri regionali rimarranno in carica fino all’ insediamento del nuovo Consiglio regionale.

In una nota, il presidente Marco Vincenzi ha espresso il suo pensiero sulla legislatura appena conclusa: “Desidero ringraziare il presidente Zingaretti, la Giunta e l’intero Consiglio regionale per l’impegno profuso con dedizione, passione e profondo rispetto del mandato elettorale ricevuto, al servizio della nostra Istituzione e della nostra comunità regionale. Saluto, ringraziandolo, il personale del Consiglio e di tutta la Regione per il proficuo lavoro svolto e che, sono certo, continuerà a svolgere”. A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio