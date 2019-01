Il Presidente del Consiglio del Friuli-Venezia Giulia a Norcia

Piero Mauro, presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, è stato in visita a Norcia e Castelluccio e ha espresso la sua solidarietà.

L’ex sindaco di Talmassons (Udine), nonché presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia Piero Mauro Zanin ha fatto visita a Norcia e Castelluccio, due delle zone colpite dal sisma del 2016. Il presidente ha espresso parole di solidarietà verso la popolazione, che tiene duro nonostante le difficoltà. “Ciò che ho visto a Norcia crea un senso di smarrimento”, ha detto Zanin. “Ma questa gente sta reagendo e ha effettivamente bisogno di strumenti per ripartire, esattamente come abbiamo fatto noi. In questo lo Stato deve essere veloce, la burocrazia ha le sue regole ma non deve essere di ostacolo alla ricostruzione”, ha aggiunto. “Noi abbiamo già vissuto questo dramma e lo abbiamo superato, cosa che potrà fare anche l’Umbria”.

Con lui c’erano anche il consigliere regionale Franco Iacop, il sindaco di Talmasson Fabrizio Bitton, Roberto Relevant, sindaco di Gemona del Friuli, e Paolo Urbani, predecessore di Relevant alla carica di sindaco. Era inoltre presente la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Donatella Porzi, che ha commentato così la visita in un successivo post su Facebook: “Abbiamo visitato insieme i progetti realizzati grazie alla generosità dei comuni della Carnia. Un legame profondo tra regioni territori e persone che hanno condiviso lo stesso problema del sisma e che, anche aiutandosi, hanno trovato la forza di reagire”.