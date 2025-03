Il PD Riapre nel Cuore di Campobasso: Nuova Sede e Sfida all’Astensionismo Politico Le Novita’

Il tesoriere del PD, senatore Michele Fina, ha tagliato il nastro della nuova sede regionale del partito in pieno centro a Campobasso, in via Mazzini 49. La scelta di una sede centrale, ha spiegato, mira a “diminuire l’astensionismo tornando tra la gente.”

L’inaugurazione, che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici locali e regionali (tra cui i consiglieri Alessandra Salvatore e Vittorino Facciolla), simpatizzanti e il coordinatore regionale del M5S, Antonio Federico, sottolinea la volontà del partito di rafforzare la propria presenza sul territorio. Il segretario cittadino, Peppe D’Elia, ha attribuito al segretario regionale Ovidio Bontempo il merito di aver “intensificato il confronto interno negli ultimi due anni”.