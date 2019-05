Il Pd lucano commenta i risultati delle elezioni europee e comunali

C’è soddisfazione per Matera, ma per le europee il segretario regionale dem della Basilicata teme “il rischio di isolamento per l’Italia”.

La Basilicata è gialla. Il Movimento 5 Stelle nella regione porta a casa il 29,67% dei voti. Al secondo posto, sempre in base ai dati diffusi dal Ministero dell’Interno, la Lega del titolare dello stesso Viminale, che ottiene il 23,32% dei consensi. Al terzo posto il Partito Democratico, che nella regione conquista il 17,37% delle preferenze. All’interno delle frange lucane del partito di Nicola Zingaretti c’è soddisfazione per i risultati comunali, ma non mancano i dubbi per l’immagine restituita dal voto europeo. Il segretario regionale del Partito democratico della Basilicata e vicepresidente del Consiglio regionale, Mario Polese, consta che “l’Europa tiene a freno l’ondata nera e sovranista, ma preoccupa il rischio isolamento per l’Italia”. “Il problema – dice il segretario Pd – è che l’affermazione di Salvini e del suo partito antieuropeista in Italia rischia di relegare il nostro Paese in una posizione marginale rispetto alle scelte che verranno assunte dal Parlamento europeo”.

Nel piccolo, invece, si può festeggiare. Il segretario della provincia di Matera del Pd, Claudio Scarnato, esprime “la mia più totale soddisfazione per i risultati positivi ottenuti in questa tornata elettorale delle comunali della provincia di Matera”. Nella Provincia di Matera votavano 13 comuni su 13, con un’affluenza di oltre il 65%. “Ci tengo a sottolineare quanto sia stato trainante e determinante il partito democratico che è stato rappresentato dai candidati sindaci vincenti nei comuni di Nova Siri, Cirigliano, Pomarico e Garaguso; Così come altrettanto importante è stata la rappresentanza del Pd presente comunque tra i candidati delle liste vincenti negli altri comuni. Un fortissimo enplein si è registrato nel metapontino con la vittoria schiacciante nei comuni di Bernalda e Nova Siri, nonché i due più grandi nella provincia di Matera in questa tornata elettorale. La strada è quella giusta. Andremo avanti determinati per raggiungere nuovi obbiettivi”, ha commentato Claudio Scarnato.