Il Papà che violentava le figlie incastrato dalle foto ..condanna per 6 anni

Un padre di 39 anni a Trento è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di carcere per pornografia minorile aggravata e violenza sessuale sulle sue figlie di sei e tre anni. Gli abusi sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2022, quando la madre non era in casa. L’uomo è stato incastrato dalle foto che si scattava durante gli atti. In seguito alla condanna ha perso la responsabilità genitoriale e gli è stata comminata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e da incarichi che prevedono il contatto con minori. L’avvocata Valentina De Simone ha annunciato che presenterà appello. Le indagini erano partite dalla denuncia di un’altra minorenne, ma l’uomo è stato assolto in merito a queste accuse.