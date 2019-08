Il nuovo Re Leone in lingua originale, il 2 settembre a Udine

“Il Re Leone” ha ormai 25 anni, ma continua a far innamorare le generazioni. A Udine arriva in una veste tutta nuova in lingua originale.

Torna l’appuntamento con i film in versione originale: per il ciclo Sounds Good! 2019 lunedì 2 settembre alle ore 19.10 al cinema Centrale “Il Re Leone”, nuovissima versione live action del classico Disney. Proiezione organizzata in collaborazione con Wall Street English. Realizzato utilizzando tecniche cinematografiche all’avanguardia e diretto da Jon Favreau (Il Libro della Giungla, il film Marvel Iron Man), “Il Re Leone” vede il ritorno sul grande schermo degli amati personaggi in una veste completamente nuova: ritroveremo, per la gioia di grandi e piccini, Simba, il cucciolo destinato a diventare re, la coraggiosa Nala, il suricato Timon e il facocero Pumbaa. A dare la voce a Simba Donald Glover, mentre Beyoncé presta la sua straordinaria voce a Nala, cantando anche alcune delle canzoni del film. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie , la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.

La Trama

Il Re Leone è un viaggio nella savana africana dove è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l’arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re, segnata dal tradimento e da tragiche conseguenze, si conclude con l’esilio di Simba. Con l’aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto. Realizzato utilizzando tecniche cinematografiche all’avanguardia, il film vede il ritorno sul grande schermo degli amati personaggi in una veste completamente nuova.