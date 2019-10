Il negozio Perugina festeggia 20 anni di attività, presente anche l’Azienda Ospedaliera

La cerimonia si è conclusa con la consegna commissario straordinario Onnis di un defibrillatore da destinare alla centrale del 118 regionale. Onnis: “Importante integrare Ospedale e città”.

L’Ospedale che vive gli eventi della città di Perugia e ne ricava linfa per una assistenza sanitaria sempre più efficiente. Lunedì 30 mattina anche il commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Antonio Onnis ha presenziato alla cerimonia che ha voluto ricordare i 20 anni di attività del negozio Perugina in corso Vannucci. “Ho aderito volentieri a questa iniziativa proprio per ribadire che Ospedale e città sono un tutt’uno, che condividono le stesse emozioni, un collegamento necessario per la comunità”. A fare gli onori di casa Gianfranco e Simone Mariucci, due generazioni di perugini che hanno creduto in una eccellenza della città, resistendo anche a periodi di crisi. “Siamo orgogliosi – hanno detto i responsabili – di aver nel tempo fatto fronte alle difficoltà che si sono presentate, ora ne raccogliamo i frutti grazie soprattutto ai tanti turisti proveniente da tutto il mondo. Il bacio perugina resta un segno di forte distinzione della nostra città, che va difeso, anche perché, ieri come oggi, è una risorsa per tante famiglie”.

All’evento, che si è svolto nella mattinata di lunedì, hanno partecipato anche i rappresentanti delle istituzioni, il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia e il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Giovanni Fabi. La semplice cerimonia si è conclusa con la consegna da parte della famiglia Mariucci al commissario straordinario Onnis di un defibrillatore da destinare alla centrale del 118 regionale: “Una donazione per lasciare una traccia della nostra festa con una attenzione alla collettività”, ha sottolineato Simone Mariucci.