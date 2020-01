Il museo sul Paleolittico con gli occhi dei bambini.

Concorso per i 10 temini migliori

Il Museo Paleolitico di Isernia riportato dai bambini della cittadina. È l’idea attorno alla quale è stato ideato il Concorso letterario ‘Un Museo da favola’, diretto agli scolari delle scuole primarie e indetto dal Polo museale del Molise, con il patrocinio dell’assessorato comunale all’Istruzione. L’obiettivo è accostare gli alunni alla preistoria; lo hanno spiegato in conferenza stampa il direttore del Museo Enza Zullo e l’assessore comunale all’Istruzione Sonia De Toma. “Gli alunni visiteranno il Museo – ha detto Zullo – e parteciperanno ai Laboratori per poi scrivere i racconti destinati al Concorso. Un’apposita giuria sceglierà i migliori elaborati e le dieci favole più belle verranno pubblicate in un volume”.