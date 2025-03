Il Mistero del Drone Spia nei Cieli di Varese sopra il Joint Research Centre (JRC)

Ispra- 30 marzo 2025. Negli ultimi giorni, la tranquilla provincia di Varese è stata teatro di un evento che sembra uscito da un romanzo di spionaggio: la presenza di un drone spia nei cieli sopra il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea a Ispra. Questo centro di ricerca, uno dei più importanti d’Europa, è specializzato in sicurezza nucleare, innovazione tecnologica e difesa, rendendolo un obiettivo altamente sensibile.

Un Drone Non Identificato

Secondo le prime indagini, il drone sarebbe stato avvistato almeno cinque volte nell’arco di una settimana, sollevando sospetti sulla sua origine e finalità. Le autorità italiane hanno subito attivato un’indagine con il coinvolgimento dell’antiterrorismo e dei carabinieri del ROS per determinare chi abbia lanciato il velivolo e con quale scopo.

La Preoccupazione delle Autorità

La no-fly zone attorno al JRC rende l’incursione del drone ancora più inquietante. Questa area ospita non solo il centro di ricerca europeo, ma anche stabilimenti di Leonardo, colosso dell’industria della difesa italiana, e il quartier generale del NATO Rapid Deployable Corps a Solbiate Olona.

La vicinanza di queste infrastrutture strategiche ha spinto il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir) a monitorare da vicino la situazione. Se fosse confermata la provenienza estera del drone, ci troveremmo di fronte a un grave caso di spionaggio industriale o militare.

Indagini in Corso

Gli investigatori stanno cercando di determinare il punto di decollo del drone, poiché la sua autonomia suggerisce che sia stato lanciato da una posizione relativamente vicina. Al momento non vi sono testimoni oculari, e si sta analizzando ogni traccia digitale per risalire al pilota.

Cosa Significa per la Sicurezza Nazionale?

Questo episodio evidenzia quanto sia fondamentale il monitoraggio dello spazio aereo, soprattutto in aree sensibili come il nord Italia, dove si concentrano numerosi siti di rilevanza strategica. L’uso di droni per scopi di spionaggio non è più fantascienza, ma una realtà che le istituzioni devono affrontare con prontezza e determinazione.

L’episodio di Varese è solo un campanello d’allarme: quali saranno le prossime mosse delle autorità per prevenire episodi simili in futuro? Solo il tempo e le indagini in corso potranno dircelo.