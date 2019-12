Il ministro degli esteri indiano dichiara di avere ottimi rapporti con Roma.

Dalla tecnologia alle rinnovabili, sono molti i campi in cui collaborare.

I rapporti diplomatici con la penisola italiana “sono ottimi” e aggiunge “vogliamo implementare ulteriormente le nostre relazioni”. E’ quanto viene sottolineato dal ministro degli Eteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, il quale ha incontrato nella capitale alcuni giornalisti sul finire dei Med Dialogues. Il ministro della diplomazia indiana, che ieri pomeriggio ha avuto un incontro anche il responsabile della Farnesina, Luigi Di Maio, in seguito ha avuto l’opportunita’ di incontrare anche diversi parlamentari: “Vogliamo collaborare con l’Italia in campi quali le tecnologie e le rinnovabili, settori in cui il Paese può aiutarci con le sue capacità e know how. Ma anche nel turismo che può fare la differenza”.