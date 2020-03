Il ministero certifica il pane di Alghero.

FETTE DI PANE CON OLIO SALE E PEPE

Viene dato il riconoscimento Pat al pane di Alghero “Pa punyat”

Il riconoscimento ministeriale è frutto di una sinergia tra queste realtà che hanno puntato sulla valorizzazione e riscoperta del pane come si faceva una volta, genuino e salutare. “E’ una emozione che non riesco a contenere- dice all’ANSA Antonio Masia – la ricompensa per anni di lavoro. Ci abbiamo creduto e il risultato è arrivato. Il Pa punyat, prodotto identitario, può vantare una certificazione che ne attesta qualità, origine e antiche tecniche di lavorazione che si mantengono ancora immutate. E’ il giusto riconoscimento per la città di Alghero e per Olmedo”.