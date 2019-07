Il messaggio che imbarazza McDonald’s : “Hey mafioso, prova il nostro nuovo panino”.

McDonald’s si trova nuovamente sotto i riflettori delle critiche. Questa volta l’incidente è accaduto a Vienna, in Austria, il 9 luglio scorso e portato a conoscenza solo in queste ultime ore dalla stampa e dai social network e condiviso da milioni di consumatori nel mondo. Il fatto: “Ciao mafioso, prova ora il nostro nuovo panino Bacon della casa, Bella Italia”, questo il messaggio che un ragazzo siciliano di 30 anni, che abita a Vienna per motivi di lavoro, ha ricevuto da McDonald’s. Il giovane non credeva ai suoi occhi quando, dall’applicazione della più famosa catena di fast food al mondo, ha letto la parola “mafioso”. L’intenzione di McDonald’s era certamente quella di invogliare gli utenti a provare, in Austria, un nuovo panino ispirato alla cucina tipica mediterranea. E lo ha fatto accostando la parola Italia a mafia. Così il giovane siciliano ha scritto una lettera in inglese indirizzata al colosso dei panini: “Da assiduo cliente del vostro fast food, vi prometto che non mi vedrete più nei vostri ristoranti, né me, né i miei amici, né la mia famiglia. La notifica che mi avete inviato stamattina è la più offensiva e discriminatoria pubblicità che io abbia mai visto in vita mia”. Nella missiva l’uomo fa riferimento anche a tutte le vittime di mafia che hanno sofferto o hanno sacrificato la propria vita per combattere Cosa nostra. Con questa pubblicità «gli avete mancato di rispetto» tuona. “Come osate associare tutti gli italiani a un branco di criminali? Sapete che molti giovani italiani hanno lasciato le loro case, le loro famiglie e i loro amici per trovare un lavoro onesto e una vita migliore? Pensate che chiamare a caso un ragazzo italiano “mafioso” vi faccia vendere più paninir?”. In realtà, secondo McDonald’s Austria tramite una nota, si è trattato di un errore: “In occasione del lancio di un nuovo panino al Bacon, McDonald’s Austria ha utilizzato una creatività basata sulla parola tedesca “mamfen” che significa “goloso”. Per errore, nella traduzione inglese di questo gioco di parole, è stata usata la parola “mafioso”. McDonald’s Austria si dichiara sinceramente dispiaciuta e si scusa per aver veicolato un messaggio che è risultato “offensivo”. Ogni anno McDonald,” spende in tutto il mondo oltre 3.000 miliardi di lire in pubblicità e promozioni commerciali. Il suo obiettivo è di dare un’immagine di se stessa come di un’impresa che ha a cuore i problemi sociali ed ambientali, e che è capace di offrire un posto piacevole per mangiare. Ma dietro la facciata sorridente della pubblicità si nasconde un’altra realtà: l’unico interesse di McDonald’s è di far quattrini, di guadagnare in tutti i modi possibili come fa ogni altra multinazionale.