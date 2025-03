Il Matrimonio da Sogno di Jeff Bezos a Venezia: Lusso e Celebrità nella Serenissima

Venezia- Jeff Bezos, fondatore di Amazon e una delle persone più ricche del mondo, si prepara a celebrare il suo matrimonio con Lauren Sánchez nella meravigliosa cornice di Venezia. L’evento, previsto tra il 24 e il 26 giugno 2025, si preannuncia come uno dei più esclusivi dell’anno, con una lista di ospiti che include star internazionali e imprenditori di spicco.

Una Location da Favola

Bezos e Sánchez hanno scelto Venezia, la città più romantica del mondo, come sfondo per il loro grande giorno. La cerimonia si svolgerà a bordo del “Koru”, il superyacht di Bezos dal valore di 500 milioni di dollari, ancorato nella laguna veneziana. Per accogliere gli ospiti, sono stati prenotati cinque degli hotel più esclusivi della città:

Gritti Palace

Hotel Danieli

Aman Venice

Belmond Hotel Cipriani

The St. Regis Venice

Ospiti di Lusso

Il matrimonio sarà un vero e proprio raduno di celebrità. Tra i 200 invitati spiccano nomi del calibro di Leonardo DiCaprio, Barbra Streisand, Kris Jenner, Eva Longoria, Oprah Winfrey, Katy Perry, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Bill Gates, Jared Kushner e Ivanka Trump. Un parterre di stelle che renderà l’evento ancora più straordinario.

L’Impatto su Venezia

Nonostante l’imponenza dell’evento, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha rassicurato cittadini e turisti che il matrimonio non causerà particolari disagi alla città. Venezia è abituata a ospitare eventi di risonanza internazionale e le misure organizzative garantiranno un impatto minimo sul normale flusso della città.

Un Amore da Film

Bezos e Sánchez sono ufficialmente fidanzati dal 2023, e il loro amore è stato spesso sotto i riflettori. Il matrimonio a Venezia non è solo una celebrazione dell’amore, ma anche un evento che conferma il fascino senza tempo della Serenissima, capace di attrarre personalità di spicco da tutto il mondo.

Resta da vedere quali sorprese ci riserverà questo matrimonio da favola, ma una cosa è certa: sarà un evento indimenticabile per la coppia e per la città di Venezia.