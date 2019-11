Il Manchester United dedica un divano ai suoi abbonati per assistere alle partite

Lo stadio del Manchester United sta diventando una vera e propria casa per i suoi tifosi.

Sì, perché la novità di Old Trafford sono i “Seat of Dreams”, realizzati in partnership con lo sponsor Marriott Hotels . Un sofà a quattro posti che, a ogni partita, sarà riservato a tifosi scelti semplicemente tramiteun sorteggio fra tutti gli abbonati del club . Si tratta di un’esperienza unica nel suo genere, che ha debuttato in occasione della sfida di Premier League fra Manchester United e Liverpool, a ottobre 2019. Il divano premium si trova in Tribuna Sud, nei pressi del settore 227 nel secondo anello della gradinata, ed è incastonato in uno spazio rifinito in legno, con una piccola balaustra in vetro frontale. Come parte dell’esperienza, ai fortunati tifosi viene offerto un servizio catering dallo sponsor. L’iniziativa dei Seat of Dreams è parte del rapporto di sponsorizzazione fra il colosso alberghiero internazionale e il club inglese, terzo al mondo per valutazione economica (circa 3,8 miliardi di dollari). Una replica del divano viaggerà da una nazione all’altra, presenziando a tutti gli eventi dei fan club ufficiali dei Red Devils, mentre al Victoria and Albert Hotel di Manchester, entro l’inizio del 2020, Marriott realizzerà delle nuove suites brandizzate Manchester United.