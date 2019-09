Il Manchester city ne rifila 8 al Watford: è goleada

Dopo il tennistico 6-0 nella finale di coppa d’Inghilterra, la squadra di Guardiola rifila una lezione ancora più pesante al Watford della famiglia Pozzo, superandolo per 8-0. Gara sbloccata dopo nemmeno 1′ da David Silva. Cinque minuti dopo arriva il 2-0 su rigore trasformato da Aguero, mentre il tris è di Mahrez al 12′. Al 15′ poker con Bernardo Silva, poi ‘manita’ per il 5-0 con il difensore Otamendi. Nella ripresa arrivano altre tre reti, due ancora di Bernardo Silva e poi chiude De Bruyne a 5′ dalla fine. Ora il City è secondo a 5 distanze dall’inarrestabile Liverpool.

LE GOLEADE

In ‘casa Italia’ troviamo la sfida tra Bayern e Roma. Finì 1-7 per i tedeschi, all’Olimpico. Era la stagione 2014-2015 e rappresenta una delle peggiori performance europee dei giallorossi. Sempre in Champions ma in tempi più recenti, siamo nel 2017, la goleada del Barcellona di Suarez-Messi-Neymar al Psg di Cavani: 6-1. una delle più rapide invece la troviamo in Bundesliga quando Lewandowski segnò 5 reti in 9 minuti.