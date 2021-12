Il Lazio verso l’obbligo di mascherine all’aperto

La Regione Lazio sta valutando un’ordinanza per imporre l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca.

Il provvedimento dovrebbe essere varato la prossima settimana, forse già lunedì, e comunque prima di Natale.

La misura allo studio è dovuta a contenere i contagi che con la variante Omicron stanno salendo in tutta Italia. Il Lazio per Natale resterà in zona bianca ma rischia la gialla per la fine dell’anno.

L’ordinanza che impone l’obbligo delle mascherine all’aperto, secondo qanto si è appreso, entrerà in vigore il 23 dicembre. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intende così dare maggiore protezione ai cittadini in occasione del periodo natalizio quando sono più frequenti gl assembramenti.

Le forze dell’ordine hanno temporaneamente chiuso un tratto di via del Corso per far defluire le persone ed evitare affollamenti pericolosi per possibili contagi. La chiiusur è scattata dalla parte di piazza del Popolo, ovvero l’inizio di vai del Corso, una delle strade più frequentate della capitale soprattutto per lo shopping natalizio.