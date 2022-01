IL GRUPPO UNOENERGY METTE AL CENTRO LE PERSONE E INVESTE SUL WELFARE AZIENDALE CON INTESA SANPAOLO

Con l’obiettivo di offrire ai dipendenti un supporto concreto al proprio benessere, il Gruppo Unoenergy – da 20 anni uno dei principali operatori privati sul territorio nazionale per la fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico – ha scelto di adottare la piattaforma di welfare aziendale messa a disposizione da Intesa Sanpaolo, il Gruppo bancario leader in Italia



Imperia, 19 gennaio 2022 – Il benessere e la valorizzazione dei dipendenti sono al centro dello sviluppo sostenibile di Unoenergy, che ha siglato con Intesa Sanpaolo un nuovo programma di welfare per gli oltre 500 dipendenti delle aziende controllate del Gruppo.

Unoenergy, nata nel 2003, è oggi uno dei principali operatori privati per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e servizi di efficientamento energetico. Vanta oltre 350 mila clienti, con un fatturato nel 2021 di 928 milioni di euro. Nell’anno appena trascorso ha registrato un aumento di 105 persone, per un numero complessivo di 535 dipendenti e oltre 200 collaboratori.

Offre supporto ai clienti attraverso 70 point e diverse sedi commerciali distribuite in modo capillare sul territorio nazionale. Qualità, competenza, convenienza e vicinanza al cliente sono i principi fondanti dell’attività. L’energia resta il core business, ma lo sguardo è rivolto a un futuro più green e sostenibile: dalle energie rinnovabili alle comunità energetiche, dalla mobilità elettrica all’efficientamento degli impianti, senza dimenticare la costante e continua ricerca delle migliori offerte gas e luce per casa, condominio e business.

Il piano di welfare siglato con Intesa Sanpaolo riguarda l’accesso alla piattaforma digitale Welfare Hub, fruibile tramite PC, tablet, smartphone e app dedicata. Ciascun dipendente di Unoenergy beneficerà di un credito welfare spendibile in beni e servizi (flexible benefit) presso numerosi partner selezionati, potrà acquistare a prezzo scontato beni e servizi di società terze convenzionate – anche in assenza di credito welfare – e sottoscrivere prodotti e servizi della banca stessa a condizioni agevolate.

Purificacion Valiente, Direttrice delle Risorse Umane del Gruppo Unoenergy, annuncia così l’iniziativa: «La Direzione Risorse Umane del Gruppo Unoenergy presta da sempre estrema attenzione alla soddisfazione del benessere professionale e personale dei propri collaboratori. Consapevoli e convinti della naturale ripercussione che un contesto lavorativo appagante ha sulla produttività e la fidelizzazione, la scelta della piattaforma di Welfare aziendale di Intesa Sanpaolo è la conclusione di un’analisi ponderata, supportata anche dall’esito di un sondaggio interno, con la partecipazione anonima di oltre 400 collaboratori, e dal rapporto di reciproca fiducia istaurato negli anni con Intesa Sanpaolo.»

Intesa Sanpaolo ha seguito fin dall’inizio il Gruppo Unoenergy, accompagnandolo in una progettualità sia operativa che strategica a lungo termine. Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, commenta: «Siamo lieti di iniziare questo percorso con il Gruppo Unoenergy, che come noi crede nella valorizzazione delle proprie persone per continuare a crescere, con un’operazione che rientra nel piano più ampio della Banca per dare supporto agli investimenti legati al PNRR. La nostra convinzione è che il welfare aziendale abbia un ruolo di assoluto rilievo nell’integrazione del welfare state, ancor più nel contesto pandemico che stiamo tuttora vivendo, generando valore per le aziende e per i dipendenti. Guardando in prospettiva, il welfare aziendale sarà sempre più un elemento di stimolo al sistema produttivo nell’ambito delle relazioni industriali, e contribuirà a migliorare il clima aziendale e accrescere il ruolo sociale delle imprese, favorendo il benessere delle persone e più in generale della collettività.»

Aggiornamento continuo dei contenuti, completezza dell’offerta, semplicità di utilizzo della piattaforma, sono la forza distintiva della proposta di Intesa Sanpaolo, testimoniata dall’esperienza e dalla soddisfazione dei dipendenti e delle aziende. Quattro le aree tematiche dei flexible benefit di Welfare Hub, che offrono benefici fiscali sia per l’azienda sia per il dipendente: casa e famiglia, per esigenze legate alla scuola, all’assistenza ai bambini o agli anziani, alla spesa quotidiana o ai versamenti volontari per il fondo pensione; salute e benessere, dedicata ai servizi di protezione, assistenza e prevenzione, con la copertura di spese per la salute del dipendente e dei suoi familiari; svago e tempo libero, utilizzabile per abbonamenti a riviste, musei, corsi formativi o buoni shopping; viaggi e mobilità, utilizzabile per coprire le spese per abbonamenti di trasporto pubblico o viaggi, per il carburante, il soggiorno in hotel e i voli aerei.

