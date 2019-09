Il giornalista Sergio Lepri compie 100 anni

Lo storico direttore dell’ANSA Sergio Lepri ha compiuto 100 anni.

Sergio Lepri, storico direttore dell’ANSA, ha compiuto 100 anni. Ha festeggiato a Palazzo Vecchio, a Firenze, dove è nato il 24 settembre 1919. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente dell’ANSA Giulio Anselmi e il direttore dell’ANSA, Luigi Contu. Il sindaco di Firenze è intervenuto consegnando al festeggiato una spilla con il giglio, il simbolo della città.

“Ho avuto il privilegio di aver vissuto i tempi gloriosi della Resistenza, che per una parte della mia generazione fu un periodo formativo. Quando alla radio, a volume basso per non farsi sentire da qualcuno in giro, ascoltavo trasmettere dalla Francia la Marsigliese e mi commuovevo,” racconta Lepri ricordando il periodo della Resistenza.

Durante il suo intervento ha parlato del periodo in cui ha lavorato alla Nazione del popolo, il quotidiano del Comitato di liberazione nazionale, che poi è diventato il Giornale del mattino. Ettore Bernabei, l’allora direttore ha ricordato una giovanissima Oriana Fallaci.

Lepri ha rivelato anche di essere inizialmente contrario ad una cerimonia pubblica per “un centenario che gode di buona salute a cui si stringe la mano e si fanno i complimenti”.

Tuttavia, alla fine, è rimasto colpito perché “vedo che questa stanza oggi è piena di amici”. Nel suo discorso, l’anziano giornalista ha invitato tutti i presenti a pensare al futuro: “Il passato è passato, il nostro compito è fare il possibile per inventare il futuro”.