Il Fvg lancia “Art for Global Goals” per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu

Un progetto di portata internazionale che gira attorno a 17 grandi opere, ciascuna in promozione degli altrettanti obiettivi di sviluppo sostenibile identificati dalle Nazioni Unite.

Creare un percorso di turismo culturale intorno a 17 grandi opere di alcuni tra i maggiori artisti contemporanei, ciascuna dedicata a uno degli obiettivi prioritari identificati dalle Nazioni Unite, che saranno posizionate in luoghi simbolo di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. È questo l’obiettivo di “Art for Global Goals”, progetto di respiro internazionale che rende l’arte strumento di promozione di una cultura sostenibile, i cui dettagli verranno presentati dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga giovedì 23 gennaio nella sala Predonzani del Palazzo della Regione di Trieste, con entrata in via dell’Orologio, alle ore 12.

Il progetto, finanziato e condotto dalla Regione attraverso PromoTurismoFvg, è patrocinato e sostenuto dall’agenzia delle Nazioni Unite Sustainable Development Solutions Network (Sdsn), incaricata della divulgazione dei diciassette obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile. Alla presentazione interverranno, oltre al governatore Fedriga, l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, il direttore di PromoTurismoFvg Lucio Gomiero, il project manager Alessandro Gaetano e il curatore Demetrio Paparoni.

Quali sono i 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030 posti dalle Nazioni Unite?