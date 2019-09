“Il contrasto alle povertà in Umbria”, incontro il 9 settembre

Povertà, inclusione sociale, piani futuri per l’Umbria, reddito di cittadinanza e molti altri temi al centro dell’incontro alla presenza del presidente Paparelli.

“Il contrasto alle povertà in Umbria: stato dell’arte e programmazione futura”: è questo il tema al centro del confronto che si terrà lunedì 9 settembre a Villa Umbra (località Pila, Perugia) al quale interverrà il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli. Il programma prevede alle 9 l’introduzione del presidente Paparelli su “Le politiche di inclusione sociale e contrasto della povertà nella Regione Umbria: stato di attuazione e prospettive nella nuova programmazione europea 2021-2027”. Seguiranno gli interventi sullo stato di attuazione del Piano di contrasto alle povertà (a cura di Serena Tasselli, responsabile Sezione Inclusione sociale e contrasto alle povertà e anziani); su “Reddito di cittadinanza in Italia e in Umbria: analisi dei dati e prospettive future” (a cura di Luigi Rossetti, direttore regionale Welfare e Salute).

Verrà poi approfondito il ruolo della rete nel contrasto alle povertà con l’intervento di Andrea Bernardoni, esperto di cooperazione, su “Un nuovo Welfare contro la povertà: il ruolo del Terzo Settore”, e il ruolo svolto dalla Caritas, di cui parlerà Pier Luigi Grasselli, direttore dell’Osservatorio sulle povertà della Caritas Diocesana di Perugia. Alle 12.30 il dibattito, al termine del quale sono previste le conclusioni del presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli.