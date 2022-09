Il consiglio permanente di Confcommercio incontra i leader dei partiti

Giovedì 8 e venerdì 9, a Roma nella sede di Confcommercio, con Bonino, Calenda, Conte, Letta, Meloni, Salvini e Tajani

In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, il Consiglio Generale di Confcommercio, riunito in seduta permanente in rappresentanza delle oltre 700mila imprese associate, dei territori e delle federazioni del sistema confederale, incontrerà da giovedì a venerdì i leader dei principali partiti. Un ciclo di incontri con l’obiettivo specifico di ascoltare i programmi e le proposte messe in campo dalle forze politiche e presentare esigenze e aspettative dei settori economici del commercio, del turismo, della cultura, dei trasporti, dei servizi e delle professioni.

Questo il calendario degli incontri:

giovedì 8 , ore 10.00, Carlo Calenda (Azione), ore 12.00 Antonio Tajani (FI), ore 15.00 Giuseppe Conte (M5S), ore 16.30 Enrico Letta (PD);

Gli hashtag dell’iniziativa sono #Versoilvoto e #Confcommerciocè.

In occasione di questi incontri, Confcommercio ha elaborato un documento dal titolo “Le ragioni delle imprese, la responsabilità della politica. Le proposte del terziario per la prossima legislatura” che sarà presentato giovedì.

L’appuntamento per la stampa è per giovedì 8 settembre alle ore 10 in Confcommercio, Piazza G. G. Belli 2 a Roma.