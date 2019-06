Il consigliere Pittella consiglia a Bardi di rileggere il rapporto di Bankitalia

Scontro fra governo e opposizioni regionali della Basilicata sul recente rapporto di Bankitalia.

“Il Rapporto della Banca d’Italia sull’economia regionale nel 2018 ci consegna una situazione socio-economica particolarmente complicata che abbiamo cominciato a conoscere direttamente da alcune settimane. Una situazione ereditata dai precedenti governi regionali, per alcuni aspetti incancrenita negli anni, che adesso, con i dati in dettaglio su tutti gli indicatori e i settori di attività, è decisamente più chiara per dispiegare la nostra azione improntata al cambiamento”. Commentano così il governatore della Basilicata Vito Bardi e l’assessore regionale alle Attività produttive Francesco Cupparo. Il riferimento è al recentemente pubblicato rapporto di Bankitalia, secondo cui la Regione sarebbe tornata a livelli economici pre-crisi. Secondo il consigliere di Avanti Basilicata Marcello Pittella, il commento del governatore “appare più figlio di una perenne campagna elettorale”. “A pagina 5 del rapporto Bankitalia si legge: ‘prosegue l’espansione dell’economia lucana’”, spiega Pittella. “Credo ancora che quando si rivestono ruoli di responsabilità, si abbia anche la responsabilità della verità”.

“Bankitalia rileva un export che aumenta del 4,2 per cento, un automotive che continua ad essere una certezza per l’economia pluriennale di questa regione, un turismo che cresce a due cifre (e non solo a Matera), e ancora una vivacità economica dimostrata dai prestiti bancari e una tenuta della finanza pubblica. Questi sono alcuni argomenti non secondari del rapporto Bankitalia 2019 ed è questo il quadro che consegniamo alle confuse idee del presidente Bardi e della sua giunta”, aggiunte il consigliere.