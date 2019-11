Il Comune di Trieste vince il Premio Speciale “Amministrazione Faro della Formazione”

Prestigiosi riconoscimenti, ai massimi livelli nazionali, conquistati dal Comune di Trieste, proclamato “Faro della Formazione” alla XVIII Edizione del Premio “Filippo Basile” per la Formazione nella Pubblica Amministrazione.

E’ stato conquistato dal Comune di Trieste, giudicato primo in Italia fra numerose pubbliche amministrazioni (non solo Comuni, ma anche, ad esempio, prefetture, aziende sanitarie, agenzie delle entrate e altri enti pubblici e statali di ogni tipo e dimensione), il Premio Speciale “Amministrazione Faro della Formazione”, massimo riconoscimento del prestigioso Premio “Filippo Basile”, un “numero uno” a livello nazionale in questo settore, dedicato al dirigente della Regione Siciliana ucciso nel 1999 dalla mafia per la sua determinazione e volontà di trasformare, innovare e migliorare l’organizzazione dell’Ente, giunto quest’anno alla sua XVIII edizione.

Il Premio, attribuito dall’Associazione Italiana Formatori nel corso dell’annuale Convegno sulla formazione nella Pubblica Amministrazione svoltosi a Trento, è stato assegnato al Comune di Trieste assieme ad altri due importanti riconoscimenti collegati che testimoniano, nel loro insieme, la qualità dei programmi di formazione sviluppati dal nostro Ente: il Primo Premio per la Sezione “Reti Formative”, per il progetto “Diversa-Mente: percorso formativo di sviluppo del ruolo direzionale e organizzativo – intervento di orientamento per un percorso di movimento organizzativo”, curato dall’Ufficio Formazione Qualità e Sviluppo del Servizio Risorse Umane e realizzato in partnership con ComPA FVG, nonché (e ancora sempre a livello nazionale!) un ulteriore Primo Premio per la Sezione “Progetti Formativi”, per il progetto “Percorsi di auto-formazione: condividere saperi e competenze nell’agire quotidiano” curato questo dal Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale del Servizio Scuola ed Educazione.

Va detto che proprio l’ottenimento di questi due importanti premi “settoriali” ha dato un contribuito determinante alla “conquista” del Premio nazionale principale, il già ricordato “Amministrazione Faro della Formazione”, essendo questo il “maggior premio” che il Comitato Scientifico del “Filippo Basile” assegna alle Amministrazioni che ricevono riconoscimenti e premi in più Sezioni e in più edizioni del Premio stesso. Ed è già dal 2012 che il Comune di Trieste, la cui funzione di formazione sta in capo all’Assessore alle Risorse Umane Michele Lobianco, partecipa da protagonista a questa importante manifestazione nazionale vedendo premiati nel corso degli anni diversi suoi progetti formativi, tutti ascrivibili a un preciso piano strategico di crescita delle professionalità dei dipendenti.