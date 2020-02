Il comune di Saint-Pierre è stato commissariato per infiltrazioni ‘ndrangheta

16 arresti scattati nell’ambito dell’operazione Geenna di Dda di Torino e carabinieri contro la presunta infiltrazione della ‘ndrangheta in Valle d’Aosta.

Tra gli altri era finita in carcere – e nei mesi successivi ai domiciliari – Monica Carcea, all’epoca assessore comunale di Saint-Pierre alla Programmazione, finanze e patrimonio, imputata per concorso esterno in associazione mafiosa.

Secondo l’accusa Carcea, dopo essere stata eletta nel 2015 con “l’appoggio elettorale da parte di Marco Fabrizio Di Donato” si era rivolta a lui, al ristoratore Antonio Raso e al consigliere comunale di Aosta sospeso Nicola Prettico, in base alle indagini dei carabinieri tutti e tre membri della locale di ‘ndrangheta del capoluogo regionale valdostano, chiedendo di intervenire a “comporre le tensioni e i contrasti” con altri membri della giunta comunale di Saint-Pierre.