Il centro culturale nasconde una alcova, sei denunce

Una vera e propria alcova, con tanto di tariffario a prestazione e il monito “finito il tempo, finito l’amore” è stata scoperta dalla polizia in via Donizetti, a Sestri Ponente, nascosta dietro la facciata di una associazione culturale. Gli agenti del commissariato hanno denunciato sette persone, sei uomini e una donna, di età compresa tra i 35 e i 60 anni, per favoreggiamento della prostituzione.

L’indagine è partita dopo l’esposto di alcuni residenti che hanno notato un via vai incessante di uomini e un ricambio continuo di ragazze. Dai controlli è emerso che le giovani, quasi tutte dell’Est arrivate con un visto turistico, venivano prese da un appartamento di corso Perrone e portate al club. Qui incontravano i potenziali clienti e li invitavano a bere. Più spendevano e più era il tempo da dedicare loro nei privé.

Giovedì è scattato il blitz nel corso del quale sono state trovate otto ragazze dell’est europeo tra i 20 e i 25 anni, quattro uomini, il presidente pro-tempore del club e l’addetto alla sicurezza. Dietro al banco bar c’era un cartello con i prezzi delle consumazioni e la dicitura “finito tempo finito amore”, in riferimento al tariffario imposto ai clienti che usufruivano dei privé.