“Ho incontrato tre volte a Milano Silvio Berlusconi mentre ero latitante”.

Questo è quanto ha affermato il boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano, già destinato all’ergastolo, deponendo in videoconferenza nel processo “ndrangheta stragista”, in cui è imputato, in corso di svolgimento a Reggio Calabria. Graviano sta rispondendo alle domande del procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo.