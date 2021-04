Il Borussia Dortmund blinda Haaland e il suo cartellino è fissato a 150 milioni

Mino Raiola ha rilasciato un’intervista al portale tedesco Sport1 in merito alla possibile cessione di Erling Haaland.

È la prima volta che l’agente parla pubblicamente dopo il suo viaggio in Spagna in cui ha incontrato le dirigenze di Barcellona e Real Madrid per discutere di un possibile trasferimento dell’attaccante norvegese.