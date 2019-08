Il 25 agosto giornata di “Teatro diffuso” a Potenza

Nelle preziose località di Pietrapertosa si terrà l’evento “Teatro diffuso”, che dalla mattina fino alla sera riempirà le strade di musica, esibizioni e arte.

Domenica 25 agosto a Pietrapertosa (Potenza) si svolgerà l’evento “Teatro diffuso”, un’intera giornata di eventi musicali e artistici diffusi, trasmessi anche in diretta web radio. È quanto si legge in una nota dei promotori dell’iniziativa. Alle ore 9.00 dall’Androne di Palazzo Placella si darà l’avvio ufficiale con i saluti istituzionali e la presentazione dell’evento, a seguire, una serie di interventi musicali a cura di Erminia Nigro al clarinetto, Lucrezia Merolla al pianoforte, Giuseppe D’Amico al contrabbasso, Filomena Solimando soprano, Carmine Lavinia al pianoforte, Samantha Pace soprano e interviste agli artisti presenti. Sempre in mattinata sarà presentato il CD di recente uscita “Julien-François Zbinden Homage Solo Chamber Music”, edito dalla casa discografica Da Vinci Publishing, di Erminia Nigro (clarinetto), Giuseppe D’Amico (contrabbasso) e Lucrezia Merolla (pianoforte). Si proseguirà verso il Largo antistante la Chiesa Madre S. Giacomo Maggiore con performance a cura di Carmine Vertone (Magia e Giocoleria), Filomena Canosa (Hula Hoop), Maria Mecca e Clarissa Sabina (Ginnastica artistica).

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 e fino alle 19.00, sono previsti interventi musicali a cura dell’Orchestra Junior dell’Accademia Ducale e dei giovani musicisti di Pietrapertosa, interviste ai protagonisti della giornata e a Don Nicola Moles, parroco di Pietrapertosa, Don Marcello Riente, Canonico della Cattedrale di Acerenza, Mons. Domenico Baccelliere, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Acerenza; Massimiliano Arena, vincitore del concorso di composizione dell’Inno per la visita pastorale 2019-2020, indetto dall’Accademia Ducale. In serata, a partire dalle ore 20.30 presso la Chiesa Madre San Giacomo Maggiore, ci sarà la presentazione dell’Inno per la Visita pastorale 2019-2020 dell’Arcivescovo di Acerenza, S.E. Rev.ma Mons. Francesco Sirufo, a seguire alcuni interventi musicali a cura di Filomena Solimando soprano, Ermina Nigro al clarinetto, Carmine Lavinia al pianoforte, Luciano De Bonis alla tromba, Matteo De Bonis al pianoforte, Samantha Pace soprano. A questo link si potrà seguire la diretta radio.