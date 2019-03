Il 1° aprile parte il primo volo estivo Perugia-Malta

Alle 15.25 del 1° aprile partirà il volo inaugurale della tratta Perugia-Malta dall’aeroporto San Francesco d’Assisi.

Comincia la stagione vacanziera estiva anche a Perugia. Per inaugurare il periodo “Summer 2019”, lunedì 1° aprile alle 15:25 decollerà il volo inaugurale della tratta Perugia-Malta. Inizia così il programma estivo di voli dedicati ai vacanzieri diretti nell’isola del Mediterraneo, programma che ha i nuovi collegamenti già programmati fino alla fine di ottobre. I voli Perugia-Malta partiranno due volte a settimana, ogni lunedì e ogni venerdì. I giorni non sono scelti a caso, ma studiati per consentire l’organizzazione di weekend lunghi o anche intere settimane di ferie.

Si legge in una nota diffusa dalla Sase, la società che gestisce lo scalo umbro, che “La nuova rotta permetterà ancora una volta di poter offrire un servizio volto a sviluppare sia traffico incoming, molto prezioso e su cui punta l’intero territorio, sia traffico locale verso l’isola di Malta”. Durante tutta l’estate partiranno in tutto 32 voli di linea settimanali, il doppio rispetto a quelli della stagione invernale e due in più della stagione estiva 2018.