Identificato pirata della strada: era ubriaco

Identificato il pirata della strada che investì una donna: era ubriaco.

È stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno, il pirata della strada che alcuni giorni fa aveva investito una donna mentre attraversava la strada provocandole lesioni tali da comportare, per la stessa, un ricovero in ospedale in codice rosso e prognosi riservata: la donna era appena scesa dall’autobus quando, attraversando via Ponte alle Forche, in San Giovanni Valdarno, era stata investita dal conducente di una Fiat Marea.

I militari dell’Arma, allertati da comuni cittadini che avevano assistito alla scena, immediatamente giunti sul posto hanno identificato l’investitore, un operaio di origine romena che dopo aver fatto grave abuso di sostanze alcoliche si era messo alla guida della propria autovettura: per la donna, apparsa da subito in gravi condizioni, è stato necessario l’elitrasporto presso l’ospedale di Siena.

L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri per i reati di guida in stato di ebbrezza e lesioni personali stradali gravissime: il tasso alcolemico riscontrato è risultato pari a circa tre volte il valore minimo. I militari hanno provveduto al sequestro immediato dell’automobile di cui era alla guida al momento dell’impatto.