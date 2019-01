Ice Music 2019, sul ghiacciaio Presena una rassegna in un teatro di neve

Dal 5 gennaio al 30 marzo 2019, a Passo Tonale sul ghiacciaio Presena, ogni giovedì e sabato pomeriggio concerti in un teatro di neve, con strumenti di ghiaccio.

Comincia questa sera il primo appuntamento di Ice Music 2019, una rassegna musicale unica nel suo genere. Sul ghiacciaio Presena, a Passo Tonale, si terranno dei concerti di musica classica e jazz, suonati con 16 strumenti di ghiaccio e un’orchestra stabile. A 2600 metri d’altezza, infatti, si trova il Mercedes-Benz Bonera Ice Dome: un anfiteatro di ghiaccio, con 200 posti a sedere, nato dal genio dell’artista americano Tim Linhart. Si tratta di una cupola di ghiaccio dalle linee avvolgenti, che creano un ambiente magico, mescolando riflessi di luci, acustica dei suoni e un’atmosfera travolgente. Il teatro-igloo è raggiungibile comodamente anche dai non sciatori, con la stessa cabinovia, che parte da Passo Tonale. Ogni settimana sono previsti quattro concerti: il giovedì alle 15.00 e alle 16.30, il sabato alle 16.00 e alle 18.00.

Il primo appuntamento, di questa sera, prevede l’esibizione dei The Bastard Sons of Dioniso, band rock trentina reduce da X-Factor. Seguiranno nelle prossime settimane, sempre di sabato, i concerti di Loris Vescovo, Mirko Pedrotti, Magnetic String, Patrizia Laquidara e molti altri. I protagonisti dei concerti di tutti i giovedì, invece, saranno i membri dell’Ice Music Orchestra, formata dai musicisti della «Piccola Orchestra Lumière». Suoneranno i grandi brani della musica classica da Vivaldi a Cajkovskij, con incursioni nella musica popolare, oltre ad inediti appositamente creati per l’Ice Music Festival. “Siamo felici di poter offrire ai nostri ospiti questo festival che non ha eguali nell’arco alpino”, ha detto Michele Bertolini, consigliere del Consorzio Pontedilegno-Tonale.