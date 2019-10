Ibrahimovic si esprime così in merito ad un possibile rientro in serie A

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro a conclusione dell’esperienza in MLS con i LA Galaxy: «Cosa farò? Il contratto scade a dicembre, ma non ci penso: valuterò con calma insieme alla mia famiglia. Ritirarmi? Vediamo. Per continuare, come dico io, devo trovare un qualcosa di particolare, che possa tener vivo il fuoco che ho dentro».

SERIE A – «Da voi quanti momenti indimenticabili, ascolterò tutto. Detto ciò, indipendentemente dalla squadra, voglio lottare per il massimo: se tornassi vorrei puntare allo scudetto, non cerco chi mi dà fiducia solo perchè sono Ibrahimovic. Non sono un animale da zoo che la gente va a vedere: posso ancora fare la differenza».

BOLOGNA – «E’ un amico, se scegliessi Bologna sarebbe solo per lui. Ci siamo sentiti. Vuole sapere cosa mi ha detto? ”Zlatan, qui gli altri correrebbero per te. Tu stai davanti e buttala dentro”. Lo ringrazio, ma credo sia difficile che possa accadere: se cambio idea, lo chiamo subito. Anche perchè, in A, anche oggi sarei in grado di realizzare una ventina di gol».