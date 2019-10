L’avventura negli USA di Zlatan Ibrahimović è ormai sul finale, l’attaccante svedese con il contratto in scadenza lascerà i LA Galaxy, ma non sembra ancora arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo.

Tuttavia quello che poteva sembrare un grande ritorno in Italia sembra progressivamente svanire ed è lo stesso Ibra a confermarlo tramite il proprio account Instagram annunciando il ritorno in Europa, ma questa volta in Spagna, dove il calciatore ha già giocato con la maglia del Barcellona. Tutto questo però potrebbe avere un altro significato, potrebbe essere una trovata pubblicitaria per un marchio legato allo svedese. Così Ibra su Instagram: